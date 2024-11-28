Відомий американський боксер: У мою епоху Усик був би бомжем

Колишній чемпіон світу американець Джеймс Тоні (77-10-3, 47 КО) вважає, що в його часи Олександр Усик (22-0, 14 КО) не зміг би досягти успіхів.

Про це він сказав у коментарі для MillCity Boxing.

"Усик? Він крутий боксер-любитель. Він чемпіон у суперважкій вазі, це круто, але знаєте що, в крузервейті, в мою епоху, він був би бомжем", – зазначив Тоні.

Зазначимо, що раніше 56-річний Тоні робив прогноз на реванш Усика та Ф'юрі – він вірить, що британець нокаутує українця.

Другий бій з Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.