Ексчемпіон світу здивував прогнозом на реванш Усика з Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Джеймс Тоні вважає Тайсоном Ф’юрі (34−1−1, 24 КО) фаворитом реваншу проти абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Про це Тоні розповів у коментарі SecondsOut Boxing News.

"Ф'юрі виграє бій-реванш. Він цього разу серйозно поставиться до бою з Усиком. Тайсон його нокаутує. Усик нудний та переляканий. Ф’юрі був не вмотивований у бою з ним, і Олександр насилу переміг його. У реванші все буде по-іншому", – сказав Тоні.

Нагадаємо, що Ф'юрі зазнав поразки від українського боксера Олександра Усика в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні. Міністр Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх повідомив, що бій-реванш відбудеться 21 грудня 2024 року.