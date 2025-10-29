Джейк Пол заявив, що боїться виходити на бій проти Джервонти

Блогер та боксер-аматор Джейк Пол поділився думками напередодні поєдинку проти чемпіона світу WBA Джервонтою Девісом.

Слова шоумена наводить The Ring.

"Стовідсотково, це мій найважчий тест. Стільки вже разів казали про різницю в наших габаритах, але не забувайте, що Джервонта – у десятці паунда, він має міць в обох руках. Ви забуваєте, що Девіс дуже технічний, він займається боксом усе життя. Мені ніколи не було так страшно виходити в ринг, як проти нього", – розповів Пол.

Також американець назвав головні переваги, які матиме Девіс.

"Швидкість, невловимість, бійцівський IQ. Цей чувак залишатиметься небезпечним усю дистанцію – вищезгаданий список можна продовжувати нескінченно", – резюмував шоумен.

Поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі. Раунди триватимуть по 3 хвилини, а сам двобій буде 10-раундовим.

У березні Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше повідомлялось, що одним з суддів на поєдинку спортсменів буде штучний інтелект.