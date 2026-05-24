Ріко фактично обікрали: Джейк Пол розкритикував рефері за зупинку бою Усик – Верховен

Популярний блогер та боксер Джейк Пол висловився про результат бою між чемпіоном WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (25−0, 16 КО) та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Відповідний допис 29-річний американець зробив на своїй сторінці в Х.

Відеоблогер обурився діями рефері, який зупинив бій наприкінці 11-го раунду.

"Це найбожевільніше, що я коли-небудь бачив. Ріко вигравав кожен раунд, і щойно рефері вирішив зупинити бій – він його і зупинив. Ви серйозно? Я найбільший фанат Усика, але, брате, ти програв. Респект Ріко за те, що він розбирав його в кожному раунді, і його фактично "обікрали". Чорт", – написав Пол на своїй сторінці в Х.

Зазначимо, що до 11-го раунду незначною перевагою володів Верховен, про що свідчать суддівські записки. У передостанній 3-хвилинці Усик відправив суперника у нокдаун, потім почав добивати. Рефері зупинив бій за кілька секунд до гонга, зафіксувавши перемогу українського чемпіона.

Свою незгоду з діями судді висловив нідерландець, який хотів продовжувати бій. До речі, команда Верховена вже подала протест на результат поєдинку з Усиком.