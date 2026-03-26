Ітаума розповів, чи хотів би побитись проти Джейка Пола

Чинний чемпіон за версією WBO Inter-Continental у важкій вазі Мозес Ітаума (13-0, 11 КО) висловив свою думку про Джейка Пола (12-2, 7 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Great Company with Jamie Laing.

Британець запевнив, що не дивився очну битву Пола-молодшого проти легендарного Майка Тайсона. Попри це Мозес додав, що йому до вподоби Джейк, який, на його думку, приносить користь боксу, бо своєю персоною привертає увагу нової аудиторії до цього виду спорту.

"Новий Майк Тайсон" зізнався, що не хотів би побитись із шоуменом. Водночас непереможений боксер припустив, чи міг би здолати кривдника "Залізного Майка".

"Та мені подобається Джейк Пол. Я думаю, він молодець, і він досить кумедний", – заявив Ітаума.

Нагадаємо що "Новий Майк Тайсон" повернеться у ринг 28 березня 2026 року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.

Раніше повідомлялося, що Пол-молодший може достроково завершити кар'єру через важкі наслідки травм, отриманих в бою з Ентоні Джошуа. В очному протистоянні Ей Джей нокаутував блогера в шостому раунді.