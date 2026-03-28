Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Це точно серйозно: Джейк Пол – про бій з Усиком в ММА

Олександр Булава — 28 березня 2026, 13:58
Джейк Пол
instagram.com/jakepaul

Популярний блогер-боксер Джейк Пол заявив, що не незабаром відновить спаринги та відкритий до поєдинку з Олександром Усиком за правилами ММА.

Його слова передає Sky Sports.

"Я люблю битися. Я люблю всі сторони цього процесу, навіть зламану щелепу та все, що пов'язано з цим видом спорту. Я, мабуть, досить божевільний, але на рингу мені точно є чого досягти.

Думаю, я зможу почати спарингувати через чотири-п'ять місяців. З кожним днем стає краще, але це все ще неабияк дратує. Подивимося, як я почуватимуся, коли повернуся до спарингів, але потенційно бій може відбутися у листопаді або грудні", – сказав Пол.

Зараз Пол рекламує захід з ММА та "серйозно" налаштований на можливий бій з чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком у змаганнях зі змішаних єдиноборств.

"Це точно серйозно, але побачимо, що буде. Спочатку мені потрібно почати тренуватися. У житті забагато справ", – розповів Пол.

Раніше повідомлялося, що Джейк Пол може достроково завершити кар'єру боксера через важкі наслідки травм, отриманих в бою з Джошуа. В очному протистоянні Ей Джей нокаутував блогера в шостому раунді.

Останні новини