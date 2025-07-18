Пол погодився на мізерний гонорар заради бою з Джошуа

Відомий блогер-боксер Джейк Пол фактично відмовився від гонорару за потенційний бій проти Ентоні Джошуа.

Про це розповів Туркі Аль аш-Шейх для Talksport.

"Я не проти того, що робить Джейк Пол для боксу та у боксі. Я проти деяких його поєдинків. Якщо Джошуа його знищить – це буде добре для мене.

Якщо Пол переможе, то я буду знати, що із Джошуа все покінчено, а Джейк заслуговує на своє місце у рейтингу та у світі боксу. Гонорар? У цій ситуації буде 99 до 1, а Пол прийняв цю пропозицію. Тепер я маю поговорити з Ентоні", – розповів голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

Нагадаємо, напередодні Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Що стосується Джошуа, то після своєї другої поразки від українського чемпіона Олександра Усика в серпні 2022 року британець одержав чотири перемоги поспіль.

Однак у вересні минулого року несподівано поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут.

Раніше Джейк Пол назвав потенційну дату поєдинку проти Джошуа.