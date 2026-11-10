Пол та Думбе вперше зустрілись в дуелі поглядів

Американський блогер та боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) та дворазовий чемпіон Glory в напівсередній вазі Седрік Думбе (75-7-1, 45 КО в кікбоксингу) вперше зійшлись у битві поглядів.

Про це повідомляє MVP – Most Valuable Promotions.

Їх бій відбудеться у Дубаї 14 грудня – суперники битимуться у межах восьми раундів за правилами боксу.

JAKE PAUL VS CEDRIC DOUMBE. Thursday, December 24th in DUBAI🎄📍 Tickets go ON SALE Sun, Nov 15th🎟️ ——— Thursday, December 24th Coca-Cola Arena - Dubai, UAE @visit.dubai @dubaisc #PaulDoumbe https://t.co/iq1yS5yhQ3 — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) November 10, 2026

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.