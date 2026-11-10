Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Пол та Думбе вперше зустрілись в дуелі поглядів

Олександр Булава — 10 листопада 2026, 21:41
Пол та Думбе вперше зустрілись в дуелі поглядів

Американський блогер та боксер Джейк Пол (12-2, 7 KO) та дворазовий чемпіон Glory в напівсередній вазі Седрік Думбе (75-7-1, 45 КО в кікбоксингу) вперше зійшлись у битві поглядів.

Про це повідомляє MVP – Most Valuable Promotions.

Їх бій відбудеться у Дубаї 14 грудня – суперники битимуться у межах восьми раундів за правилами боксу.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.

Джейк Пол

Джейк Пол

Пол назвав умову, за якої завершить кар'єру боксера
Завершу те, що почав Джошуа: Думбе висловився про бій проти Пола
Пол: Так само, як Усик розібрався з Верховеном, я з'їм Думбе на вечерю
Джейк Пол оголосив ім'я наступного суперника
Хоче повернутися та розправитися з ним: Пол прагне реваншу проти Джошуа

Останні новини