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Джейк Пол оголосив ім'я наступного суперника

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 14:43
Джейк Пол оголосив ім'я наступного суперника
Джейк Пол
instagram.com/jakepaul

Блогер та боксер Джейк Пол оголосив ім'я наступного суперника, з яким він битиметься у Дубаї.

Заяву американця наводять у ACD MMA.

Так, суперником Пола стане досвідчений кікбоксер, чемпіон Glory у напівсередній вазі Седрік Думбе. Бій матиме професійний боксерський статус із ваговим лімітом крузервейту.

Зустріч відбудеться у Дубаї 14 грудня – суперники битимуться у межах восьми раундів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.

Джейк Пол

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