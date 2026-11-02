Джейк Пол оголосив ім'я наступного суперника
Блогер та боксер Джейк Пол оголосив ім'я наступного суперника, з яким він битиметься у Дубаї.
Заяву американця наводять у ACD MMA.
Так, суперником Пола стане досвідчений кікбоксер, чемпіон Glory у напівсередній вазі Седрік Думбе. Бій матиме професійний боксерський статус із ваговим лімітом крузервейту.
Зустріч відбудеться у Дубаї 14 грудня – суперники битимуться у межах восьми раундів.
Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.
У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.
Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.