Блогер та боксер Джейк Пол оголосив ім'я наступного суперника, з яким він битиметься у Дубаї.

Заяву американця наводять у ACD MMA.

Так, суперником Пола стане досвідчений кікбоксер, чемпіон Glory у напівсередній вазі Седрік Думбе. Бій матиме професійний боксерський статус із ваговим лімітом крузервейту.

🚨 BREAKING: Jake Paul vs Cédric Doumbé is official, per @MostVpromotions 🗓️ December 14th 🌍 Dubai, UAE ⚖️ Cruiserweight 🥊 8 rounds - Doumbé fights at 170lbs in MMA - Doumbé has not competed in boxing in over 10 years, where he has a 1-0 record - He has also not fought in over two years — ACD MMA (@acdmma_) November 2, 2026

Зустріч відбудеться у Дубаї 14 грудня – суперники битимуться у межах восьми раундів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.