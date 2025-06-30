Пол назвав дату потенційного поєдинку з Джошуа

Відомий блогер та боксер-аматор Джейк Пол заявив, що його бій з ексчемпіоном світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа може відбутися наступного року.

Цитує Пола MMA Mania.

"Я, звичайно, не суперважковаговик, але все одно прийму цей виклик. Подивіться на Деонтея Вайлдера, він перемагав цих хлопців, маючи вагу 98 кг. Звісно, у нього зріст близько 198 см, але все можливо. Мені подобається цей виклик.

Я думаю, що люди просто хочуть побачити мою поразку. Поєдинок проти Ентоні Джошуа – це божевільний бій, але я хочу цього виклику. Ми обмінювалися повідомленнями, він хоче, щоб це сталося. Він дзвонив мені. Схоже, є дуже велика ймовірність, що цей бій відбудеться наступного року", – зазначив Пол.