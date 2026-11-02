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Так само, як Усик розібрався з Верховеном, я з'їм Думбе на вечерю

Олександр Булава — 2 листопада 2026, 19:28
Так само, як Усик розібрався з Верховеном, я з'їм Думбе на вечерю
Джейк Пол
instagram.com/jakepaul

Блогер та боксер Джейк Пол відреагував на оголошення бою з кікбоксером, чемпіоном Glory у напівсередній вазі Седріком Думбе.

Його слова передає Sky Sports.

Пол пообіцяв розібратися з титулованим суперником.

"Седрік Думбе викликав мене на бій два роки тому, після того, як я нокаутував якогось чувака (Зебо – прим.) за дев'ять секунд. Що ж, тепер у тебе є така можливість.

Я іржавий, моя щелепа болить, і в мене немає титулів чемпіона світу з кікбоксингу, як у тебе. Але знаєш що, це не кікбоксинг, друже. Це бокс.

Так само як Олександр Усик розібрався з Ріко Верховеном, я з'їм тебе на вечерю в Дубаї напередодні Різдва", – сказав Пол.

Зустріч за правилами боксу відбудеться у Дубаї 14 грудня – суперники битимуться у межах восьми раундів.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.

Джейк Пол

Джейк Пол

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