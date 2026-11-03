Завершу те, що почав Джошуа: Думбе висловився про бій проти Пола

Дворазовий чемпіон Glory з кікбоксингу в напівсередній вазі Седрік Думбе (1-0 у боксі) розповів, що Джейк Пол (12-2, 7 КО) ще ніколи не зіштовхувався в одному рингу із суперником такого типажу, як він, тому одіозному блогеру буде вкрай непросто.

Його цитує Sky Sports.

"Джейк Пол називає себе проблемною дитиною, але з такою проблемою, як я, він ще не стикався. Джейк любить багато говорити, і я теж. Але після того, що Джошуа зробив із його щелепою, я не впевнений, що йому ще є чим говорити. Я завершу те, що почав Джошуа", – заявив Думбе.

8-раундовий двобій між Полом-молодшим та Думбе відбудеться 14 грудня у Дубаї.

Для Седріка це протистояння стане лише другим на боксерському рингу. У 2015-му він здолав Мухаммеда Фаділа.

Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку, який відбувся 20 грудня 2025 року) Джейк програв нокаутом у 6-му раунді Джошуа. До цього він ще тричі побував у нокдауні. У бою американець зламав щелепу та переніс дві операції.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру. Влітку цього року Пол неоднозначно відповів на те, чи буде ще проводити поєдинки проти олімпійських чемпіонів, які виступають у гевівейті, після двобою проти Ей Джея. Також Джейк вже назвав бажаних суперників, з якими хоче побитися до кінця кар'єри.