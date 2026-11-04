Пол назвав умову, за якої завершить кар'єру боксера

Боксер та шоумен Джейк Пол (12-2, 7 KO) пообіцяв завершити професійну кар'єру у разі поразки у найближчому бою проти дворазового чемпіона Glory з кікбоксингу у напівсередній вазі Седріка Думбе (1-0 у боксі).

Його цитує ESPN.

"Якщо він переможе, я повішу рукавички на цвях і завершу кар'єру. Але якщо він програє, то той, хто називає себе "The Best", отримає прочуханку від ютубера з титановою щелепою. Тож, Седріку Думбе – я, Джейк Джозеф Пол, нокаутую тебе, принижу і переможу напередодні Різдва. Цей бій не триватиме до кінця, і когось на Близькому Сході відправлять у нокаут – і це зробить не Санта", – заявив Пол-молодший.

Джейк додав, що після двобою проти Ентоні Джошуа задумувався над закінченням боксерської кар'єри. У тому поєдинку, у якому тріумфував британський боєць, Ей Джей зламав йому щелепу до такого стану, що він тижнями не міг їсти, говорити чи навіть посміхатися. Після двох операцій у Пола тепер дві титанові пластини.

У травні 2026-го одіозний шоумен припускав, що може закінчити кар'єру.

8-раундовий двобій Пола проти Думбе відбудеться 14 грудня у Дубаї.