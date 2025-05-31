Цілком можливо, – промоутер Пола оцінив шанс на бій з Усиком

Промоутер американського блогера та боксера-напівпрофесіонала Джейка Пола Накіса Бідаріан висловився про можливість проведення поєдинку з чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком.

Заяву функціонера наводить Sky Sports.

"Ми мали вже кілька розмов і всі вони були дуже конструктивними та позитивними. Все залежить від того, чи збігатиметься графік Пола та Усика, але на мою думку, це цілком можливо.



Джейк достатньо божевільний, щоб зробити це. Минулої ночі ми обговорювали можливу зустріч з Усиком, на що він сказав: "О, це легкий бій".



Також ми зацікавлені у бою Пол – Усик в ММА. Це буде міжкультурний досвід, на який зверне увагу весь світ. Наша команда завжди зацікавлена у можливостях", – розповів Бідаріан.