Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Я вже інший боксер, – Дюбуа оцінив свої шанси у реванші з Усиком

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 17:45
Я вже інший боксер, – Дюбуа оцінив свої шанси у реванші з Усиком
Даніель Дюбуа
Queensbury

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) прокоментував свої шанси на перемогу у поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Британець поспілкувався із Talksport.

"Звір завжди сидів у мені, просто потрібно його випустити. Я роблю на тренуваннях все, щоб розвити його.

Я дуже важко працюю – тренуюсь, як ланцюговий пес. Різниця в тому, що я виграю бій. Першій поєдинок багато чого мене навчив, зараз я абсолютно інший боксер", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Усика в поєдинку з Дюбуа.

Бокс Олександр Усик Даніель Дюбуа Усик – Дюбуа 2

Бокс

Грає в баскетбол і прокачує швидкість: Усик показав кадри з підготовки до реваншу з Дюбуа
Богдан Миронець: Усик пройшов бокс, як відеогру
Відомий промоутер оцінив шанси Ітауми нокаутувати Усика
Пилипенко: Приблизно половина моїх програних боїв – договірні
Відомий тренер пояснив, чим Усик відрізняється від Холіфілда

Останні новини