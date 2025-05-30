Я вже інший боксер, – Дюбуа оцінив свої шанси у реванші з Усиком

Чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) прокоментував свої шанси на перемогу у поєдинку з чемпіоном WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Британець поспілкувався із Talksport.

"Звір завжди сидів у мені, просто потрібно його випустити. Я роблю на тренуваннях все, щоб розвити його. Я дуже важко працюю – тренуюсь, як ланцюговий пес. Різниця в тому, що я виграю бій. Першій поєдинок багато чого мене навчив, зараз я абсолютно інший боксер", – розповів Дюбуа.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Тайсон Ф'юрі оцінив шанси Усика в поєдинку з Дюбуа.