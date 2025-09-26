Українська правда
Беллью – про бій Пола та Джервонти: Джейк піде спати

Володимир Максименко — 26 вересня 2025, 09:55
Беллью – про бій Пола та Джервонти: Джейк піде спати
Джервонта та Пол
Фото - Yahoo

Колишній чемпіон світу за версією WBC Тоні Беллью оцінив шанси Джейка Пола та Джервонти Девіса у майбутньому виставковому поєдинку.

Британець поспілкувався з Fightlens.

"Якщо Танк по ньому попаде "чисто" – Джейк просто піде спати. У Джервонти є реальна міць, але усі тренери та фанати будуть лити мед у вуха Пола. Він це зрозуміє, коли відчує силу Девіса.
Джейку потрібні рукавички на 16 унцій, в інших Танк просто його "вб'є". Джервонта – це найбільш видовищний боксер світу", – розповів Беллью.

Нагадаємо, що поєдинок Джервонта – Пол відбудеться у п'ятницю, 14 листопада. Зустріч проходитиме на арені "Kaseya Center" у Маямі.

Раніше Девіс звів внічию поєдинок проти Ламонта Роуча (25-1-2, 10 КО). Їх реванш мав відбутися 16 серпня у Лас-Вегасі, але згодом бій відклали на невизначений час. Також була інформація, що Джервонта обдумує завершення кар'єри.

Щодо Пола, то в попередньому поєдинку Джейк здолав Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (54-7-1, 34 КО). Бій пройшов усю дистанцію у 10 раундів та завершився перемогою Пола одноголосним рішенням суддів.

Раніше про бій Девіса та Пола висловився колишній чемпіон світу Джордж Гроувз.

