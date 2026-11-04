Можливо, ще один бій: Кроуфорд – про потенційне повернення на профі-ринг

Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42‑0, 31 КО) натякнув на можливе відновлення кар'єри.

Про це він написав у соцмережі X.

"Можливо, ще один бій! Хотів би я виступати у легкій вазі – тоді б я зупинив Джервонту Девіса. Він багато говорить, але при цьому дуже вибірковий у суперниках. Хоча ми знаємо, що він знову вигадає якісь відмовки – як це було у випадку із Шакуром Стівенсоном. Але навіть якщо я вкладуся в ліміт легкої ваги, він, мабуть, скаже, що до моменту поєдинку я маю важити 59 кг. Раяне Гарсіє, бій у середній вазі? Ой, вибач, Раяне – я ж забув, що ти зараз повністю зосереджений на Флойді Мейвезері", – написав Кроуфорд.

Зазначимо, що Кроуфорд востаннє виходив на ринг у вересні 2025 року. Тоді він здолав Канело в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу у другій середній вазі.

Напередодні Сауль Альварес заявив, що хотів би провести реванш із "Бадом". Цей бій має бажання організувати й Туркі Аль аш-Шейх.

Раніше генеральний директор UFC та керівник Zuffa Boxing Дейна Вайт розповів, чи вірить у відновлення кар'єри "Бада". Він переконаний, що є протистояння, заради якого американець може повернутись із пенсії.