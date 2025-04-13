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Повна домінація американця: статистика ударів бою Енніс – Станіоніс

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 08:37
Повна домінація американця: статистика ударів бою Енніс – Станіоніс
Скриншот

У місті Атлантік-Сіті завершився бій між Джароном Еннісом (34-0, 30 КО) і литовцем Еймантасом Станіонісом (15-1, 9 КО).

Американець став переможцем, забравши в опонента титул WBA, а також завоювавши вакантний титул The Ring у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Чемпіон IBF Джарон Енніс показав солідний перформанс, домінувавши в кожному з раундів, що підтверджує статистика ударів.

Джарон Енніс – Еймантас Станіоніс. Статистика ударів:

Нагадаємо, сьогодні також відбувся турнір UFC 314. Зрадник України Микита Крилов нокаутом програв Домініку Реєсу. Англієць Педді Пімблетт здолав ветерана Майкла Чендлера, а австралієць Алекс Волкановські повернув собі титул чемпіона UFC.

Бокс Джарон Енніс Еймантас Станіоніс

Джарон Енніс

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