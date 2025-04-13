Повна домінація американця: статистика ударів бою Енніс – Станіоніс
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У місті Атлантік-Сіті завершився бій між Джароном Еннісом (34-0, 30 КО) і литовцем Еймантасом Станіонісом (15-1, 9 КО).
Американець став переможцем, забравши в опонента титул WBA, а також завоювавши вакантний титул The Ring у напівсередній вазі (до 66,7 кг).
Чемпіон IBF Джарон Енніс показав солідний перформанс, домінувавши в кожному з раундів, що підтверджує статистика ударів.
Джарон Енніс – Еймантас Станіоніс. Статистика ударів:
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