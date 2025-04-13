Повна домінація американця: статистика ударів бою Енніс – Станіоніс

У місті Атлантік-Сіті завершився бій між Джароном Еннісом (34-0, 30 КО) і литовцем Еймантасом Станіонісом (15-1, 9 КО).

Американець став переможцем, забравши в опонента титул WBA, а також завоювавши вакантний титул The Ring у напівсередній вазі (до 66,7 кг).

Чемпіон IBF Джарон Енніс показав солідний перформанс, домінувавши в кожному з раундів, що підтверджує статистика ударів.

Джарон Енніс – Еймантас Станіоніс. Статистика ударів:

4/12 DAZN- Ennis KO 6 Stanionis- Boots' finest performance to date, as he beats down Stanionis, landing 30 of 68 power punches in rounds 5 & 6, causing Stanionis corner to stop the fight. pic.twitter.com/QlwUBH3h3u — CompuBox (@CompuBox) April 13, 2025

Нагадаємо, сьогодні також відбувся турнір UFC 314. Зрадник України Микита Крилов нокаутом програв Домініку Реєсу. Англієць Педді Пімблетт здолав ветерана Майкла Чендлера, а австралієць Алекс Волкановські повернув собі титул чемпіона UFC.