Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Визначилась дата бою Енніса з Келлі

Олександр Булава — 1 листопада 2026, 23:23
Визначилась дата бою Енніса з Келлі
Джарон Енніс
Getty Images

Промоутерська компанія Matchroom узгодила дату проведення бою між чемпіоном WBA та WBO у напівсередній вазі Джарона Енніса (36-0, 32 КО) та володаря титулу IBF Джоша Келлі (19-1-1, 9 КО).

Про це повідомив тренер Келлі, Адам Бут, у коментарі журналісту Трісу Діксону. За його словами, бій заплановано на кінець лютого, а сторони вже перебувають на фінальній стадії вибору арени.

Головним кандидатом на проведення вечора боксу є Атланта (США).

Зазначимо, що свій останній поєдинок Джарон провів 27 червня. Тоді він технічним нокаутом переміг Ксандера Заяса. Келлі у липні здолав Каойміна Аг'ярко одноголосним рішенням суддів.

Раніше Енніс заявляв, що саме Келлі є найнебезпечнішим його суперником у дивізіоні.

Джарон Енніс

Джарон Енніс

Це не був виклик на бій: Кроуфорд висловився про можливу битву з непереможеним боксером
Думаю, він відбудеться: Гірн назвав найбільший бій у боксі, який хоче побачити
Побачимо цей бій до кінця року: Енніс назвав свого найнебезпечнішого суперника в дивізіоні
Бій тривав усього 7 раундів: Енніс нокаутував Заяса в головному поєдинку червня
Заяс переважив Енніса перед боєм

Останні новини