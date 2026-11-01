Визначилась дата бою Енніса з Келлі

Промоутерська компанія Matchroom узгодила дату проведення бою між чемпіоном WBA та WBO у напівсередній вазі Джарона Енніса (36-0, 32 КО) та володаря титулу IBF Джоша Келлі (19-1-1, 9 КО).

Про це повідомив тренер Келлі, Адам Бут, у коментарі журналісту Трісу Діксону. За його словами, бій заплановано на кінець лютого, а сторони вже перебувають на фінальній стадії вибору арени.

Головним кандидатом на проведення вечора боксу є Атланта (США).

Зазначимо, що свій останній поєдинок Джарон провів 27 червня. Тоді він технічним нокаутом переміг Ксандера Заяса. Келлі у липні здолав Каойміна Аг'ярко одноголосним рішенням суддів.

Раніше Енніс заявляв, що саме Келлі є найнебезпечнішим його суперником у дивізіоні.