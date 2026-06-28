Бій тривав усього 7 раундів: Енніс нокаутував Заяса в головному поєдинку червня

У ніч на 28 червня в Нью-Йорку (США) відбувся вечір боксу від Едді Хірна (Matchroom) та Боба Арума (Top Rank), головною подією якого стане поєдинок за титули чемпіона світу за версіями WBA та WBO у першій середній вазі між Ксандером Зайасом (23-0, 13 КО) та Джароном Еннісом (35-0, 1 КО).

Бокс

Джарон Енніс (США) – Ксандер Заяс (Пуерто-Ріко) TKO7

Американець уже в першому раунді відправив суперника в нокдаун. У другому намагався закріпити успіх.

Ксандер показав себе в третьому раунді, де кілька разів потряс суперника хорошими ударами.

"Бутс" у четвертому додав, але пропустив один хороший хук – Заяс підловив при зміні стійки.

Заяс у п'ятому раунді знову побував у нокдауні. Здавалося, що ось-ось буде зупинка. Чемпіона врятував лише гонг.

У шостому-сьомому раунді Джарон та Ксандер пішли в рубку. Пуерторіканець влучав, але пропускав значно більше. Після ще одного нокдауну рефері вирішив зупинити бій.

Нагадаємо, Заяс у лютому переміг Абасса Барау. Бій завершився перемогою Ксандера роздільним рішенням суддів – 116-112, 116-112, 112-116.

Енніс у жовтні впевнено переміг Уїсму Ліму та здобув тимчасовий пояс організації у першій середній вазі.