Яскрава перемога: перформанс Енніса змусив Станіоніса капітулювати після 6 раунду

В Атлантік-Сіті (США) об'єднавчий бій провели чемпіони світу в напівсередній вазі (до 66,7 кг) Джарон Енніс (34-0, 30 КО), який володіє титулом IBF, та литовець Еймантас Станінс (15-1, 9 КО) – володар титулу WBA.

Поєдинок завершився перемогою Джарона Енніса. Кут литовського боксера вирішив зупинити бій після шостого раунду.

У першому раунді Енніс продемонстрував майстер-клас як треба діяти другим номером. Він успішно розбивав натиск литовця передньою рукою, підключаючи комбінації. Серйозної шкоди не наніс, але однозначно ці три хвилини за ним.

Jaron “Boots” Ennis ROLLS WITH an Eimantas Stanionis LEFT HOOK, then SMACKS with a COUNTER LEFT UPPERCUT in ROUND 2 💥#EnnisStanionis | #Boxing pic.twitter.com/sQ2B6M0jR8 — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 13, 2025

Наступні два раунди пройшли за схожим сценарієм. Еймантас поки що не показав нічого, що може принести йому перемогу.

Jaron “Boots” Ennis CRACKS Eimantas Stanionis with a COUNTER STRAIGHT LEFT in ROUND 3 🎯#EnnisStanionis | #Boxing pic.twitter.com/94b36CdVvc — RINGOFHIGHLIGHTS (@ringofhighlight) April 13, 2025

"Чобіток" трохи знизив темп, але це ніяк не допомогло європейцю. Енніс навіть почав загравати з публікою. Не вистачає Еймантасу ні швидкості, ні довжини рук, щоб гідно боксувати, а в ближню "рубку" Джарон не пускає.

Станіоніс активніше почав йти вперед – Джарон карав джебом і контрпанчами. Наприкінці шостого раунду стався перший нокдаун. Після кількох влучних у корпус Енніс почав тиснути і серією аперкотів змусив суперника "взяти коліно".

💣 Jaron "Boots" Ennis DROPS Eimantas Stanionis to the body in round 6pic.twitter.com/PUVzrxownK — EverythingBoxing (@EverythingBoxi2) April 13, 2025

У перерві тренер Еймантаса вирішив зупинити бій. Перемога Джарона.

Бокс – бій та титули IBF/WBA/Ring

Джарон Енніс (США) – Еймантас Станіоніс (Литва) KO6 (12)

Зазначимо, що в андеркарді бронзовий призер ОІ-2024 Омарі Джонс у першому раунді нокаутував Вільяма Джексона.

Нагадаємо, в останньому бою Джарон Енніс рішенням суддів переміг українця Карена Чухаджяна (24-3, 13 КО). Станіоніс востаннє виходив на ринг у травні 2024 року, перемігши Габріеля Маестре.