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Пімблетт у кривавому поєдинку знищив Чендлера

Руслан Травкін — 13 квітня 2025, 07:25
Пімблетт у кривавому поєдинку знищив Чендлера
Майкл Чендлер – Педді Пімблетт
Getty images

У місті Маямі (штат Флорида, США) проходить турнір UFC 314. В одному з боїв зійшлися 38-річний Майкл Чендлер (23-10) і 30-річний Педді Пімблетт (23-3).

Поєдинок завершився достроковою перемогою англійця в третьому раунді.

Педді володів ініціативою з першого раунду. Ветерана UFC підводив захист – пропускав і руками, і ногами.

Чендлер у третьому раунді взагалі не мав шансів. Зустріч перейшла в партер, де Пімблет "насипав" серію ударів. Рефері нічого не залишалося, як зупинити бій.

UFC 314

Педді Пімблетт (Англія) – Майкл Чендлер (США) ТКO3 (5)

Зазначимо, що в межах цього вечора зрадник України Микита Крилов брутальним нокаутом у першому раунді програв Домініку Реєсу.

Нагадаємо, що в Атлантік-Сіті відбувся великий боксерський вечір. У головній події американець Джарон Енніс декласував литовця Еймантаса Станіоніса.

UFC нокаут Майкл Чендлер

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