Пімблетт у кривавому поєдинку знищив Чендлера
У місті Маямі (штат Флорида, США) проходить турнір UFC 314. В одному з боїв зійшлися 38-річний Майкл Чендлер (23-10) і 30-річний Педді Пімблетт (23-3).
Поєдинок завершився достроковою перемогою англійця в третьому раунді.
Педді володів ініціативою з першого раунду. Ветерана UFC підводив захист – пропускав і руками, і ногами.
Чендлер у третьому раунді взагалі не мав шансів. Зустріч перейшла в партер, де Пімблет "насипав" серію ударів. Рефері нічого не залишалося, як зупинити бій.
UFC 314
Педді Пімблетт (Англія) – Майкл Чендлер (США) ТКO3 (5)
Зазначимо, що в межах цього вечора зрадник України Микита Крилов брутальним нокаутом у першому раунді програв Домініку Реєсу.
Нагадаємо, що в Атлантік-Сіті відбувся великий боксерський вечір. У головній події американець Джарон Енніс декласував литовця Еймантаса Станіоніса.