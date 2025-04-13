Пімблетт у кривавому поєдинку знищив Чендлера

У місті Маямі (штат Флорида, США) проходить турнір UFC 314. В одному з боїв зійшлися 38-річний Майкл Чендлер (23-10) і 30-річний Педді Пімблетт (23-3).

Поєдинок завершився достроковою перемогою англійця в третьому раунді.

Педді володів ініціативою з першого раунду. Ветерана UFC підводив захист – пропускав і руками, і ногами.

Чендлер у третьому раунді взагалі не мав шансів. Зустріч перейшла в партер, де Пімблет "насипав" серію ударів. Рефері нічого не залишалося, як зупинити бій.

UFC 314

Педді Пімблетт (Англія) – Майкл Чендлер (США) ТКO3 (5)

Paddy Pimblett DESTROYING Michael Chandler



pic.twitter.com/zHRiQ0cv2W — Hater Report (@HaterReport_) April 13, 2025

Paddy Pimblett DOMINATES Michael Chandler AND LICKS HIS BLOOD!!! #UFC314 pic.twitter.com/zFwvC9JA6a — X Fights (@XKnockouts) April 13, 2025

Зазначимо, що в межах цього вечора зрадник України Микита Крилов брутальним нокаутом у першому раунді програв Домініку Реєсу.

Нагадаємо, що в Атлантік-Сіті відбувся великий боксерський вечір. У головній події американець Джарон Енніс декласував литовця Еймантаса Станіоніса.