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Це не був виклик на бій: Кроуфорд висловився про можливу битву з непереможеним боксером

Софія Кулай — 18 вересня 2026, 09:10
Це не був виклик на бій: Кроуфорд висловився про можливу битву з непереможеним боксером
Теренс Кроуфорд
instagram.com/tbudcrawford

Колишній абсолютний чемпіон світу у трьох вагових категоріях Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) поставив крапку в усіх розмовах щодо потенційного поєдинку проти Джарона Енніса (36-0, 32 КО).

Його слова передає Badlefthook.

Американський "Мисливець" запевнив, що його більше не мотивує виходити на професійний ринг.

"Мене нічого не мотивує. Я просто відпочиваю. Я всім сказав, що завершив кар'єру. Це не був виклик на бій. Я просто хотів довести, що один конкретний хлопець (Енніс – прим. ред.) уникає Ортіса", – заявив Теренс.

Кроуфорд порекомендував Джарону не уникати будь-яких боїв.

Відзначимо, що Енніс наприкінці червня 2026-го технічним нокаутом здолав Ксандера Заяса. Також 29-річний американський боксер заявляв, що прагне побитися проти Себастьяна Фундори. Також йому приписують битву проти Джоша Келлі.

Цікаво, що влітку 2026-го Джарон розповідав, що якщо Кроуфорд повернеться, то він обов'язково здолає Теренса. Нагадаємо, що "Мисливець" закінчив кар'єру після перемоги над Саулем Альваресом. Нещодавно кривдник Канело відвідав Україну.

Раніше відомий промоутер Едді Гірн заявляв, що хотів би побачити протистояння Кроуфорд – Енніс.

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