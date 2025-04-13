Є ще порох у порохівницях: Волкановські здолав Лопеса, завоювавши вакантний титул UFC
У місті Маямі (штат Флорида, США) проходить турнір UFC 314. У головній події зійшлися Алекс Волкановські (27-4) та Дієго Лопес (26-7).
Поєдинок завершився перемогою австралійця. Алекс знову став чемпіоном у напівлегкій вазі.
У першому раунді бійці кілька разів пішли в розмін. Кінцівку забрав Алекс, коли міг "забивати" суперника в партері, та забракло часу.
Наступні 5 хвилин проходили майже ідентично, за одним виключенням – кінцівку забрав бразилець. Лопес добре влучив, що Алекс "сів". Тепер гонг про закінчення раунду зіграв на руку вже австралійцю.
Третій пройшов відносно спокійно, а ось четвертий був яскравим. Бійці влаштували "махач". Алекс через проблеми з оком навіть "увімкнув велосипед".
Волкановські в 5 раунді почав працювати другим номером. Лопес пресингував, але марно. Він навіть закликав влаштувати "рубку" на останніх сеундах, але Алекс розумів, що перемагає, і вона йому не потрібна.
UFC 314
Алекс Волкановські (Австралія) – Дієго Лопес (Бразилія) UD (48:47, 49:46, 49:46)
Зазначимо, що в межах цього вечора зрадник України Микита Крилов брутальним нокаутом у першому раунді програв Домініку Реєсу. Також варта уваги перемога Педді Пімблетта над ветераном Майклом Чендлером.
Нагадаємо, в Атлантік-Сіті відбувся великий боксерський вечір. У головній події американець Джарон Енніс декласував литовця Еймантаса Станіоніса.