Побачимо цей бій до кінця року: Енніс назвав свого найнебезпечнішого суперника в дивізіоні
Чемпіон WBO та WBA в першій середній вазі Джарон Енніс (36-0, 32 КО) розповів, кого вважає своїм найнебезпечнішим суперником в дивізіоні.
Його слова передає The Ring.
Американець виділив володаря титулу IBF Джоша Келлі (19-1-1, 9 КО). Він заявив, що вже до кінця 2026 року має відбутись їхнє очне протистояння.
"Я б сказав, що найскладніший бій для мене – це Джош Келлі. Як на мене, він уміє боксувати, уміє рухатися – це саме те, що, за словами інших, не вмію робити я. Я вам усім покажу. Ніхто в цьому боксі не зможе зі мною тягатися.
Ці хлопці просто не здатні робити те, що роблю я. Гадаю, ми точно побачимо цей бій до кінця року. Моя головна мета – стати абсолютом. Я вважаю, що лише зробивши це, ти стаєш головним у цій грі", – сказав Енніс.
Зазначимо, що свій останній поєдинок Джарон провів 27 червня. Тоді він технічним нокаутом переміг Ксандера Заяса.
Четвертим чемпіонським поясом дивізіону володіє Себастьян Фундора. Американець востаннє захищав титул WBC наприкінці березня.