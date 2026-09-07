Побачимо цей бій до кінця року: Енніс назвав свого найнебезпечнішого суперника в дивізіоні

Чемпіон WBO та WBA в першій середній вазі Джарон Енніс (36-0, 32 КО) розповів, кого вважає своїм найнебезпечнішим суперником в дивізіоні.

Його слова передає The Ring.

Американець виділив володаря титулу IBF Джоша Келлі (19-1-1, 9 КО). Він заявив, що вже до кінця 2026 року має відбутись їхнє очне протистояння.

"Я б сказав, що найскладніший бій для мене – це Джош Келлі. Як на мене, він уміє боксувати, уміє рухатися – це саме те, що, за словами інших, не вмію робити я. Я вам усім покажу. Ніхто в цьому боксі не зможе зі мною тягатися.

Ці хлопці просто не здатні робити те, що роблю я. Гадаю, ми точно побачимо цей бій до кінця року. Моя головна мета – стати абсолютом. Я вважаю, що лише зробивши це, ти стаєш головним у цій грі", – сказав Енніс.