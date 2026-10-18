Легендарний Атлас назвав головну причину ганебної поразки Вордлі від Дюбуа
Американський тренер Тедді Атлас вважає, що Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) програв Даніелю Дюбуа (24-3, 23 КО) через те, що ніяк не покращився з попереднього поєдинку.
Про це Атлас написав у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер" – прим.).
"Вітання Деніелю Дюбуа та Дону Чарльзу з нищівною перемогою у захисті титулу.
Вордлі продемонстрував велику мужність, але, на жаль, не показав жодного технічного прогресу".
Зазначимо, що Дюбуа мав тотальну перевагу за влучними ударами. Огляд поєдинку можна переглянути в цій новині.
Про цей поєдинок також висловився Тайсон Ф'юрі.
Нагадаємо, перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.
Для довідки: Тедді Атлас тренував легендарних чемпіонів світу, включаючи Майка Тайсона, Майкла Мурера, Тмоті Бредлі та Олександра Гвоздика. Також під його керівництвом займалися такі відомі боксери як Шеннон Бріггс, Баррі Макгіган і Майкл Грант.