Легендарний Атлас назвав головну причину ганебної поразки Вордлі від Дюбуа

Американський тренер Тедді Атлас вважає, що Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) програв Даніелю Дюбуа (24-3, 23 КО) через те, що ніяк не покращився з попереднього поєдинку.

Про це Атлас написав у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер" – прим.).

"Вітання Деніелю Дюбуа та Дону Чарльзу з нищівною перемогою у захисті титулу. Вордлі продемонстрував велику мужність, але, на жаль, не показав жодного технічного прогресу".

Congratulations to Daniel Dubois & Don Charles for his destructive Title Defense. Great heart displayed by Wardley but unfortunately no technical improvement. 🧨👑🥊 #wardleyvsdubois2 https://t.co/C7CYq5EtI9 — Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) October 17, 2026

Зазначимо, що Дюбуа мав тотальну перевагу за влучними ударами. Огляд поєдинку можна переглянути в цій новині.

Про цей поєдинок також висловився Тайсон Ф'юрі.

Нагадаємо, перший двобій закінчився технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні – у першій та третій трихвилинці.

Для довідки: Тедді Атлас тренував легендарних чемпіонів світу, включаючи Майка Тайсона, Майкла Мурера, Тмоті Бредлі та Олександра Гвоздика. Також під його керівництвом займалися такі відомі боксери як Шеннон Бріггс, Баррі Макгіган і Майкл Грант.