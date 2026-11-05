Американський тренер відреагував на оголошення бою Вайлдер – Опетая

Американський тренер Тедді Атлас поділився очікуваннями від майбутнього протистояння між Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) та Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Про це він розповів в Інстаграм

"Бій Вайлдер – Опетая я не розглядаю як протистояння більшого та меншого боксера. Я розглядаю його як дуель старшого проти молодшого", – сказав Атлас.

Протистояння Вайлдера та Опетаї відбудеться в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Опетая бився на початку осені. У вересні австралієць здолав технічним нокаутом Ноеля Мікаеляна.

Раніше 41-річний Вайлдер оголосив амбітний план на завершальний етап кар'єри.