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Американський тренер відреагував на оголошення бою Вайлдер – Опетая

Олександр Булава — 5 листопада 2026, 12:25
Американський тренер відреагував на оголошення бою Вайлдер – Опетая
Джей Опетая
instagram.com/jaiopetaia

Американський тренер Тедді Атлас поділився очікуваннями від майбутнього протистояння між Деонтеєм Вайлдером (45-4-1, 43 КО) та Джеєм Опетаєю (31-0, 24 КО).

Про це він розповів в Інстаграм

"Бій Вайлдер – Опетая я не розглядаю як протистояння більшого та меншого боксера. Я розглядаю його як дуель старшого проти молодшого", – сказав Атлас.

Протистояння Вайлдера та Опетаї відбудеться в андеркарді вечора боксу Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа 11 грудня 2026 року у Кардіффі.

Востаннє "Бронзовий бомбардувальник" виходив у ринг у квітні. Тоді він переміг Дерека Чісору роздільним рішенням суддів. Опетая бився на початку осені. У вересні австралієць здолав технічним нокаутом Ноеля Мікаеляна.

Раніше 41-річний Вайлдер оголосив амбітний план на завершальний етап кар'єри.

Деонтей Вайлдер Тедді Атлас Джей Опетая

Деонтей Вайлдер

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