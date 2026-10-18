Настав мій час, моя ера: Дюбуа оцінив перемогу у реванші над Вордлі

Володар титулу WBO Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) заявив, що після перемоги у реванші над Фабіо Вордлі (20-2-1, 19 КО) настала його ера у боксі.

Британського боксера цитує Sky Sports.

"Хочу подякувати всім, дякую моєму батькові та всій моїй команді. Фабіо – чудовий воїн, але настав мій час, моя ера. З самого початку я був налаштований рішуче. В першому бою я опинився в ситуації, коли відступати було нікуди. Сьогодні мені просто треба було вийти й показати, що я налаштований дуже серйозно", – сказав Дюбуа.

Друге протистояння між Дюбуа і Вордлі тривало неповні два раунди, допоки кут Фабіо не викинув білий рушник. Протягом відведеного часу Даніель безжально прибивав суперника, а Фабіо відповів лише 4 влучними ударами.

Нагадаємо, що перше протистояння закінчилося технічним нокаутом в 11-му раунді на користь "Динаміта", який відібрав у суперника титул WBO. Хоча Даніель двічі побував у нокдауні. Але цього разу Фабіо повністю провалив двобій.

Після поєдинку легендарний тренер Тедді Атлас назвав причину поразки 31-річного боксера. Тоді як Тоні Белью поділився своїми враженнями від реваншу.