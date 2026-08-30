Обіцяє повне знищення: Дюбуа пригрозив Вордлі перед реваншем

Володар титулу WBO Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) висловився про майбутній реванш проти Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО), який відбудеться 17 жовтня 2026 року на арені "O2" у Лондоні.

Його слова передає DAZN Boxing / Eze Talks Sports.

28-річний британець запевнив, що на прихильників боксу чекатиме жорсткий двобій, у якому він не планує робити помилок, яких допускався у першому бою. Дюбуа анонсував знищення суперника.

"Знищення. Повне знищення", – відповів британець.

Водночас "Динаміт" скористався можливістю та висловився про майбутнє протистояння Тайсона Ф'юрі з Ентоні Джошуа.

"На**й Джошуа та Ф'юрі. Ці хлопці... Це бій, який мав відбутися ще кілька років тому. Нехай переможе найкращий", – наголосив Даніель.

Нагадаємо, що перший поєдинок між Дюбуа та Вордлі закінчився перемогою нокаутом Даніеля в 11-му раунді. "Динаміт" "вижив" після двох нокдаунів (9 травня 2026 року) – у першому та третьому раунді.

Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу. Раніше колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі закликав Вордлі провести проміжний двобій, аби добре підготуватися до реваншу проти Дюбуа.