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Я вже доводив, що вмію адаптуватися й змінюватися: Вордлі – про майбутній реванш із Дюбуа

Софія Кулай — 31 серпня 2026, 10:57
Я вже доводив, що вмію адаптуватися й змінюватися: Вордлі – про майбутній реванш із Дюбуа
Фабіо Вордлі
Getty Images

Британський супертяж Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) відреагував на офіційне оголошення реваншу проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова наводить Sky Sports.

Боксери зіштовхнуться у лобовій дуелі 17 жовтня 2026 року на арені "О2" у Лондоні.

"Ми виходили на той бій із максимальною впевненістю у своїх силах, але зараз потрібно внести корективи. Я вже доводив, що вмію адаптуватися й змінюватися, і саме це нам потрібно зробити для цього поєдинку", – заявив 31-річний боєць.

Нагадаємо, що у першому поєдинку (9 травня 2026 року) перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув Даніель. Дюбуа тріумфував після двох нокдаунів – у першому та третьому раунді.

Майже одразу Фабіо активував опцію реваншу.

Додамо, що Дюбуа переконаний на усі сто відсотків, що зможе знову здолати Вордлі. "Динаміт" вже навіть встиг пригрозити 31-річному супернику перед реваншем.

Цікаво, що проти чемпіона світу за версією IBF у гевівейті також хоче побитися новий володар поясу WBO Філіп Хргович. Хорват хоче об'єднати титули.

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