Це буде війна: Дюбуа впевнений у своїй перемозі в реванші проти Вордлі

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) переконаний, що зможе вдруге здолати Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова наводить Sky Sports.

Реванш запланований на 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2".

"Я здобуду ще одну домінантну перемогу та покажу дивовижний виступ. Я не можу дочекатися. Улаштуємо це. Це буде війна. Коли лізеш у воду, будь готовий змокнути. Мені подобається кожна секунда цього. Чекаю з нетерпінням", – заявив "Динаміт".

Перша очна зустріч закінчилася перемогою нокаутом Даніеля в 11-му раунді. Дюбуа тріумфував після двох нокдаунів (9 травня 2026 року) – у першому та третьому раунді.

Вже 15 травня стало відомо, що Фабіо активував опцію реваншу. Колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі закликав Вордлі провести проміжний двобій, аби добре підготуватися до реваншу проти "Динаміта".

Раніше Дюбуа вже пригрозив наступному супернику перед реваншем.