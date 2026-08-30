Дюбуа відреагував на перемогу Хрговича над Ітаумою: Давайте очистимо цей дивізіон

Володар титулу WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) оцінив перемогу Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО) над британцем Мозесом Ітаумою (14-1, 12 КО).

Його слова передає DAZN Boxing / Eze Talks Sports.

Дюбуа зазначив, що досвід зіграв важливу роль у поєдинку, а Хргович зумів переламати його перебіг та здобути перемогу.

"Це був чудовий бій. Так, досвід зіграв свою роль, і переміг сильніший. Я думав, що якщо бій триватиме кілька раундів, то Хргович повернеться в бій. У нього є досвід", – сказав Дюбуа.

Дюбуа також не став критикувати Ітауму за поразку, відзначивши, що британець ще дуже молодий.

"Мозесу лише 21 рік. Це бокс. Вони погодилися на цей бій, бо вірили, що можуть перемогти. Він повернеться і знову спробує", – зазначив Дюбуа.

Британець високо оцінив Хрговича та заявив про готовність до нового бою з хорватом, якого вже перемагав у червні 2024 року. Дюбуа закликав "очистити" дивізіон і зазначив, що на надважку вагу чекає цікавий час.

"Хргович – хороший боєць. Але тепер давайте очистимо цей дивізіон. На нас чекає цікавий час. Я зможу зробити це знову на 100%. Хргович – міцний горішок. Нам довелося серйозно його ламати. Але я буду готовий до нього. Це захопливо", – сказав Дюбуа.

Нагадаємо, Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Натомість Дюбуа домовився про реванш з Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО. Поєдинок відбудеться 17 жовтня 2026 року на арені "O2" у Лондоні.