Здатен перемогти: Кабаєл – про реванш Вордлі з Дюбуа
Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) оцінив шанси Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) у реванші з володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).
Його слова передає Boxing News Online.
Кабаєл погодився з оцінкою Олександра Усика щодо першої зустрічі Дюбуа та Вордлі, передбачивши повторну перемогу Дюбуа. Німець вважає, що у Фабіо є шанси, якщо він краще використає свій джеб.
"Я думаю, можливо, переможе Даніель, але це надважка вага. Безумовно, Вордлі має шанс, але я дивився реакцію Усика на бій Фабіо та Даніеля – Олександр має рацію. Фабіо програв цей бій через свій джеб. Він перестав його використовувати й працював лише правою рукою.
Якщо у другому бою Вордлі покращить цей аспект, він здатен перемогти.
Я не знаю, чи це питання боксерської політики, але для британських уболівальників це найбільший бій у надважкій вазі.
Переможець цього поєдинку, можливо, зустрінеться з Хрговичем або зі мною в бою за обʼєднання. Це шлях для всіх, але побачимо", – сказав Кабаєл.
Нагадаємо, що реванш Дюбуа – Вордлі запланований на 17 жовтня 2026 року на лондонській арені "О2".
Напередодні обидва британські супертяжі випромінюють упевненість у своїх силах і пророкують собі перемогу у майбутній зустрічі. Даніель вже заявляв, що у нього буде відповідь на все, що запропонує його суперник.