Здатен перемогти: Кабаєл – про реванш Вордлі з Дюбуа

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) оцінив шанси Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) у реванші з володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО).

Його слова передає Boxing News Online.

Кабаєл погодився з оцінкою Олександра Усика щодо першої зустрічі Дюбуа та Вордлі, передбачивши повторну перемогу Дюбуа. Німець вважає, що у Фабіо є шанси, якщо він краще використає свій джеб.

"Я думаю, можливо, переможе Даніель, але це надважка вага. Безумовно, Вордлі має шанс, але я дивився реакцію Усика на бій Фабіо та Даніеля – Олександр має рацію. Фабіо програв цей бій через свій джеб. Він перестав його використовувати й працював лише правою рукою.

Якщо у другому бою Вордлі покращить цей аспект, він здатен перемогти.

Я не знаю, чи це питання боксерської політики, але для британських уболівальників це найбільший бій у надважкій вазі.

Переможець цього поєдинку, можливо, зустрінеться з Хрговичем або зі мною в бою за обʼєднання. Це шлях для всіх, але побачимо", – сказав Кабаєл.