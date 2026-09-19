Я знову проведу для нього майстер-клас: Дюбуа пообіцяв нокаутувати Вордлі в реванші

Чемпіон світу за версією WBO в надважкій вазі Даніель Дюбуа (23-3, 22 КО) висловився щодо реваншу з Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає DAZN Boxing.

"Динаміт" заявив, що впевнений у своїх силах. Він збирається перемогти у другому поєдинку швидше, ніж у їхньому першому протистоянні.

"Цього разу я завершу бій швидше. Я став зібранішим, додав у всіх аспектах. Я став кращим як боєць, я вдосконалив свої навички. Я знову проведу для нього майстер-клас. Досвід та аматорське минуле не купиш – це мої переваги. Я його прорахував. Я здобуду перемогу за будь-яку ціну. Я поважаю Вордлі. Він хороший гладіатор, хороший партнер по танцях, але я виграю цей бій", – сказав Дюбуа.

Зазначимо, що вперше вони бились у травні. У тому поєдинку Даніель здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, відібравши у Фабіо титул WBO.

Реванш відбудеться 17 жовтня. Напередодні очікуваннями від цього протистояння поділився Агіт Кабаєл.