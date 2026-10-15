Сіренко: Хочу битися з найкращими

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко – шанувальник баскетболу та мюнхенської Баварії. У липні 2026 року він гучно повернувся на ринг, сенсаційно нокаутувавши у десятому раунді відомого шведа Отто Валліна. Нині на рахунку українця 23 перемоги, 20 із яких – нокаутом, і одна поразка.

Під час перебування в Мюнхені Сіренко відвідав матч Євроліги з баскетболу між Баварією та Віртус Болоньєю (87:94), після чого поділився з позаштатним кореспондентом "Чемпіона" враженнями від спортивної атмосфери в Німеччині, порівняв європейський баскетбол із НБА та розповів, чому хотів би бачити в Україні таку ж культуру підтримки спортсменів і команд.

– Емоції від матчу дуже позитивні. Тут щиро люблять спорт і підтримують свої команди – абсолютно неважливо, чи це футбол, баскетбол чи гандбол. Культура вболівальників на висоті.

– Ви самі граєте в баскетбол? Узагалі стежите за ним? Якщо порівнювати європейський баскетбол із НБА, у чому для вас головна різниця: у темпі гри, тактиці чи індивідуальній майстерності?

– Сам граю мінімально, частіше в якісь дворові ігри на кшталт "33" або "-5". Якщо порівнювати європейський баскетбол з НБА, то там зовсім інший темп і божевільний рівень індивідуальної майстерності. НБА – це не просто ліга, а повномасштабне шоу з неймовірною бізнес-складовою навколо гри.

– Як вам атмосфера на трибунах? Наскільки активно вболівають у Мюнхені? Чи відрізняється це від того, що ви бачили на американських аренах? Де більше шоу?

– У Німеччині все дуже консервативно, чітко організовано і надійно. Атмосфера була приємною та спортивною. Водночас на американських аренах шоу-складова розвинена набагато масштабніше – там це справжнє розважальне дійство.

– Якщо порівнювати європейський баскетбол із НБА, де, на вашу думку, гра жорсткіша?

– Я вважаю НБА найкращою лігою світу з колосальними можливостями. Там гравців розвивають і підтримують на кожному етапі, що й формує найвищий рівень конкуренції та жорсткості на паркеті.

– У боксі ви самі відповідаєте за результат, а в баскетболі багато залежить від команди. Як думаєте, що складніше: розраховувати лише на себе чи постійно взаємодіяти з партнерами?

– Бокс – це індивідуальний вид спорту, але сам бій є лише верхівкою айсберга, за якою стоїть величезна команда. Водночас командні види спорту, як-от баскетбол, – це єдиний організм. Там потрібно контролювати безліч дрібних деталей, щоб усі механізми спрацювали ідеально. І те, і те складно по-своєму.

Владислав Сіренко

– Який матч НБА запам'ятався вам найбільше? Чим він вас зачепив?

– Найбільше запам'ятався матч у Далласі, де місцеві Маверікс грали проти Нью-Йорк Нікс. Того вечора Лука Дончич оформив неймовірний трипл-дабл. Пощастило наживо стати свідком цього історичного моменту.

– Ви вже були на матчах футбольної Баварії. Як вам загалом спортивна атмосфера в Мюнхені? Чи відчувається, що спорт тут посідає особливе місце в житті міста?

– Мюнхен – дуже спортивне місто, де на топові події важко потрапити через шалений попит. Мені б дуже хотілося, щоб у нас удома була така ж культура любові та підтримки власних спортсменів і команд. Можливо, після завершення спортивної кар'єри я спряму́ю свою енергію саме на це поле діяльності.

– У грудні ви маєте провести наступний бій. Чи відомо вже ім'я суперника?

– Точного імені поки немає, але є кілька кандидатів. Впевнений, що поєдинок з кожним із них може подарувати глядачам справжнє видовище.

– Чи є боксери, з якими хотіли б розділити ринг?

– Я завжди хочу битися з найкращими.

– Як вважаєте, чи варто Олександру Усику завершувати кар'єру якнайшвидше, щоб піти непереможеним? І що може мотивувати його продовжувати боксувати, крім грошей?

– Це складне питання, на яке я не маю відповіді. Тут усе залежить від самого Усика, його бажань і мотивації.

– Чи не боїтеся, що багато боксерів уникатимуть зустрічі з вами після того, як ви несподівано брутально нокаутували такого відомого боксера, як Валлін, який свого часу завдав клопоту самому Тайсону Ф'юрі?

– Я не боюся. До того ж від мене в цій ситуації мало що залежить. Про це мають турбуватися промоутер і менеджер. Моє завдання як боксера полягає в тому, щоб виходити в ринг і перемагати.