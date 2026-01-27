Правильний тренер для мене, – Дюбуа пояснив, чому відновив співпрацю із Чарльзом

Колишній чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) відверто розповів, що під час сімейної зустрічі дійшов до думки, що йому потрібно відновлювати співпрацю із наставником Доном Чарльзом.

Його слова цитує talkSPORT Boxing.

Саме під керівництвом цього тренера "Динаміт" дістався до чемпіонського титулу.

"Ми провели з ним найкращі вечори, і я відчуваю, що він знає мене як бійця і як людину. Тож мало сенс повернути його. Ми зробили невелику перерву, і тепер я готовий повернутися до нього", – заявив Дюбуа.

Також Даніель пояснив, чому після поразки від Олександра Усика вирішив попрощатись із Чарльзом.

"Нам всім потрібно було просто розійтися і обдумати це. Насправді я навіть довго не думав, це було просто швидке необачне рішення. Я не знаю. Але можу сказати, що я радий, що ми знову разом. Я радий, що знову працюватиму з ним, і він правильний тренер для мене. У мене ще є багато сил. Я збираюся знову піднятися на вершину, повернути свій пояс. Це те, над чим ми зараз працюємо", – зауважив британець.

Британський супертяж зізнався, що не порозумівся зі своїм екснаставником Тоні Сімсоном. Тепер Дюбуа знову ставить перед собою найвищі цілі, до яких планує крокувати пліч-о-пліч із Чарльзом.

Нагадаємо, що у липні 2025-го Дюбуа вдруге програв Усику. Ця поразка стала третьою у професійній кар'єрі "Динаміта". Також британець поступався земляку Джо Джойсу (28 листопада 2020 року).

Раніше Чарльз оцінив шанси Дюбуа повернути титул чемпіона світу. Водночас Даніель запевнив, ще не досяг свого піку у боксерській кар'єрі.