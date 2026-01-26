Останнє ім’я того покоління: Усик може побитись проти переможця бою Чісора – Вайлдер

Генеральний директор Matchroom Boxing Френк Сміт припустив, що в Олександра Усика (24-0, 15 КО) є усі шанси, аби провести бій проти Деонтея Вайлдера (44-4-1, 43 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Pro Boxing Fans.

Сміт відзначив команду українського чемпіона та не приховував своїх позитивних емоцій з приводу співпраці Ентоні Джошуа із представниками Усика.

Гендиректор промоутерської компанії пригадав звитяги українця над Джошуа, Тайсоном Ф'юрі, Дереком Чісорою та Даніелем Дюбуа. За словами Сміта, Вайлдер є останнім ім'ям із того покоління боксерів, яких ще не перемагав Олександр.

Також Сміт додав, що Усик може побитись проти переможця бою Вайлдер – Чісора.

"Я думаю, що він справді хотів би битися з Вайлдером, бо я думаю, що в Америці це великий бій. Вайлдер все ще гучне ім'я, "Бронзовий бомбардувальник", і це був би, я думаю, єдиний варіант для бою з боксером того покоління. Зараз ми точно не знаємо. Ми не чули, чи Чісора – Вайлдер точно відбудеться. Можливо, Усик хоче трохи більше часу, і Олександр битиметься з переможцем. Тож це може бути Вайлдер або хтось інший", – заявив Сміт.

Представник Matchroom Boxing знає про бажання Ф'юрі провести трилогію з Усиком. Тайсон ніяк не може змиритись із поразками від Олександра, які сколихнули його у 2024 році. Британець досі переконаний, що він переміг у тих поєдинках.

У ЗМІ вже розкрили ймовірну дату бою Чісора – Вайлдер. Можливо боксери вийдуть у ринг 4 квітня у Лондоні. Дерек також повідомляв, що підписав контракт на свій ювілейний 50-й двобій.