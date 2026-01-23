Колишній тренер Дюбуа розповів, чи є шанси у "Динаміта" знову стати чемпіоном світу

Наставник Дон Чарльз висловився щодо майбутнього свого колишнього підопічного та колишнього чемпіона світу по лінії IBF Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Youtube-каналу Sky Sports Boxing.

Відомий тренер впевнений, що на британського супертяжа чекає велике майбутнє, де він неодноразово здобуватиме чемпіонські титули. На його думку, Дюбуа доріс до того віку, коли готовий вражати усіх у королівській вазі. Відзначимо, що у вересні 2026-го Даніелю виповниться 29 років.

"Я завжди був частиною його кар'єри. Це завжди буде частиною мене, незалежно від того, працюємо ми разом чи ні. Але якщо цьому молодому чоловіку дадуть шанс, то він знову стане чемпіоном світу у надважкій вазі", – заявив Чарльз.

Водночас наставник не приховує свого розчарування від поразки Дюбуа у реванші від Олександра Усика (19 липня 2025 року). Нагадаємо, що якраз після цього фіаско "Динаміт" припинив співпрацю із Чарльзом.

Також екскоуч Дюбуа не виключив того варіанту, що одним із суперників Даніеля може стати Тайсон Ф'юрі, який оголосив про намір повернутись у профі-ринг.

До слова, Дюбуа більше не виходив на ринг після другої поразки від Усика.

Раніше Сем Джонс, менеджер Даніеля, розповідав про бажання Дюбуа побитись із чемпіоном світу за версією WBO Фабіо Вордлі.