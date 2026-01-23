Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Колишній тренер Дюбуа розповів, чи є шанси у "Динаміта" знову стати чемпіоном світу

Софія Кулай — 23 січня 2026, 09:09
Колишній тренер Дюбуа розповів, чи є шанси у Динаміта знову стати чемпіоном світу
Даніель Дюбуа
Getty Images

Наставник Дон Чарльз висловився щодо майбутнього свого колишнього підопічного та колишнього чемпіона світу по лінії IBF Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю Youtube-каналу Sky Sports Boxing.

Відомий тренер впевнений, що на британського супертяжа чекає велике майбутнє, де він неодноразово здобуватиме чемпіонські титули. На його думку, Дюбуа доріс до того віку, коли готовий вражати усіх у королівській вазі. Відзначимо, що у вересні 2026-го Даніелю виповниться 29 років.

"Я завжди був частиною його кар'єри. Це завжди буде частиною мене, незалежно від того, працюємо ми разом чи ні. Але якщо цьому молодому чоловіку дадуть шанс, то він знову стане чемпіоном світу у надважкій вазі", – заявив Чарльз.

Водночас наставник не приховує свого розчарування від поразки Дюбуа у реванші від Олександра Усика (19 липня 2025 року). Нагадаємо, що якраз після цього фіаско "Динаміт" припинив співпрацю із Чарльзом.

Також екскоуч Дюбуа не виключив того варіанту, що одним із суперників Даніеля може стати Тайсон Ф'юрі, який оголосив про намір повернутись у профі-ринг.

До слова, Дюбуа більше не виходив на ринг після другої поразки від Усика.

Раніше Сем Джонс, менеджер Даніеля, розповідав про бажання Дюбуа побитись із чемпіоном світу за версією WBO Фабіо Вордлі.

Читайте також :
Дюбуа: Я ще не досяг свого піку
Даніель Дюбуа Дон Чарльз

Дон Чарльз

Екстренер Дюбуа розповів, чому Вайлдеру не слід битись із Чісорою
Колишній тренер Дюбуа пояснив поразку британця у реванші з Усиком
Шансів немає: екстренер Дюбуа оцінив рівень боксу Кабаєла
Він має право, – екстренер Дюбуа висловився про бажання Усика битись із Вайлдером
Екстренер Дюбуа – про роботу Джошуа в таборі Усика: За один раз все не змінити

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік