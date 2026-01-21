Дюбуа: Я ще не досяг свого піку
Колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО) вірить в успіх попри другу поразку від чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).
Про це британський боксер розповів у коментарі iFL TV.
"Що виніс після бою? Багато чого, але знаєте, головне – залишити минуле в минулому і зайнятися майбутнім. Я ставлюся до цього набагато серйозніше, ніж тоді. Замість того, щоб просто робити щось для галочки, я хочу викладатися на повну, і я хочу отримати те, що вкладаю. Ось що я зараз роблю.
Мені 28 років? Так, я ще дитина. Ще дорослішаю, і я ще не досяг свого піку. Мені просто потрібно зробити кілька деталей правильно, і я буду смертельним на рингу. Саме на цьому я зосереджений", – сказав Дюбуа.
Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.