Дюбуа: Я ще не досяг свого піку

Колишній чемпіон світу Даніель Дюбуа (22−3, 21 КО) вірить в успіх попри другу поразку від чемпіона WBC, WBA та IBF Олександра Усика (24−0, 15 КО).

Про це британський боксер розповів у коментарі iFL TV.

"Що виніс після бою? Багато чого, але знаєте, головне – залишити минуле в минулому і зайнятися майбутнім. Я ставлюся до цього набагато серйозніше, ніж тоді. Замість того, щоб просто робити щось для галочки, я хочу викладатися на повну, і я хочу отримати те, що вкладаю. Ось що я зараз роблю.

Мені 28 років? Так, я ще дитина. Ще дорослішаю, і я ще не досяг свого піку. Мені просто потрібно зробити кілька деталей правильно, і я буду смертельним на рингу. Саме на цьому я зосереджений", – сказав Дюбуа.