Дюбуа відновив співпрацю із тренером, який привів його до чемпіонського титулу

Колишній чемпіон світу за версією IBF Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) вирішив повернутись до роботи із наставником Доном Чарльзом.

Про це повідомив бізнес-менеджер боксера Різ Хан.

Саме цей тренер та його команда привели "Динаміта" до чемпіонського титулу. Представник британського боксера пригадав, як після поразки від Олександра Усика Даніель взяв час, щоб обдумати своє рішення розійтись із Чарльзом.

"Після ретельного розгляду та обговорення з командою Даніель вирішив скасувати це рішення. Тепер Даніель повернеться до співпраці з Доном Чарльзом, під керівництвом якого він досяг своїх найбільших успіхів сьогодні", – йдеться у повідомленні Хана.

За його словами, новини про наступний бій Дюбуа будуть оголошені у належний час.

Нагадаємо, що у липні 2025 року Дюбуа вдруге програв Усику. Даніель зазнав 3-ї поразки на профі-рингу. Відтоді британець більше не проводив офіційних поєдинків.

Раніше Чарльз поміркував про шанси Дюбуа знову стати чемпіоном світу. Водночас Даніель зазначив, що ще не досяг свого піку у кар'єрі.