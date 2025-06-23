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Він міцний боєць: Дюбуа – про бій Ітауми та Вайта

Олександр Булава — 23 червня 2025, 23:44
Він міцний боєць: Дюбуа – про бій Ітауми та Вайта
Мозес Ітаума
Getty Images

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що бій проти 37-річного Ділліана Вайта (31-3, 21 КО) стане відмінною перевіркою для 20-річного Мозеса Ітауми (12-0, 10).

Цитує боксера Seconds Out.

"Це хороший бій. Побачимо, що Ділліан зможе запропонувати, чи зможе цей молодий перспективний боєць здобути перемогу над ним. Побачимо, я не знаю.

Ділліан – міцний старий хлопець. Подивимось, скільки в ньому ще залишилося. Він уже давно у грі", – розповів Дюбуа.

Бій Ітауми та Вайта відбудеться 16 серпня в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, у травні Мозес брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.

Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. У березні його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця, а нещодавно він відмовився від зустрічі з українцем Владиславом Сіренком.

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