Він міцний боєць: Дюбуа – про бій Ітауми та Вайта

Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що бій проти 37-річного Ділліана Вайта (31-3, 21 КО) стане відмінною перевіркою для 20-річного Мозеса Ітауми (12-0, 10).

Цитує боксера Seconds Out.

"Це хороший бій. Побачимо, що Ділліан зможе запропонувати, чи зможе цей молодий перспективний боєць здобути перемогу над ним. Побачимо, я не знаю.

Ділліан – міцний старий хлопець. Подивимось, скільки в ньому ще залишилося. Він уже давно у грі", – розповів Дюбуа.