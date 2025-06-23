Він міцний боєць: Дюбуа – про бій Ітауми та Вайта
Чемпіон IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що бій проти 37-річного Ділліана Вайта (31-3, 21 КО) стане відмінною перевіркою для 20-річного Мозеса Ітауми (12-0, 10).
Цитує боксера Seconds Out.
"Це хороший бій. Побачимо, що Ділліан зможе запропонувати, чи зможе цей молодий перспективний боєць здобути перемогу над ним. Побачимо, я не знаю.
Ділліан – міцний старий хлопець. Подивимось, скільки в ньому ще залишилося. Він уже давно у грі", – розповів Дюбуа.
Бій Ітауми та Вайта відбудеться 16 серпня в Ер-Ріяді.
Нагадаємо, у травні Мозес брутально нокаутував досвідченого Майка Балогуна. Ця перемога дозволила йому піднятися на перше місце в рейтингу WBO.
Ділліан востаннє виходив у ринг наприкінці 2024 року, коли переміг Ебенезера Теттеха. У березні його бій з Джо Джойсом скасували через травму пальця, а нещодавно він відмовився від зустрічі з українцем Владиславом Сіренком.