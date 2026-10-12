Я буду більш зібраним, коли знову відправлю його в нокдаун: Вордлі – про реванш із Дюбуа

Британський боксер Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО) розповів, що вирішив провести реванш проти Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) одразу після поразки в першому бою.

Слова британця передає The Ring.

"Вже коли я йшов назад до роздягальні, я відправив частину команди знайти Френка Воррена та залагодити питання з реваншем. Що ще мені було робити? Втікати в іншому напрямку? Я не хочу трьох легких боїв для відновлення впевненості в собі. Ні, поверніть мене назад. Я сам із цим розберуся, я виправлю помилки, я все владнаю. Я став жертвою власного успіху. Я буду більш зібраним, коли знову відправлю його в нокдаун. Я відчув його силу, і вона мене не так щоб сильно стурбувала. Удари були важкими, але нічого такого, з чим я б не впорався", – сказав Вордлі.

Фабіо заявив, що не був задоволений зупинкою поєдинку, адже все ще стояв на ногах і викидав удари. Він вважає, що здатен взяти реванш за травневу поразку.

"Ми всі можемо бути відвертими та сказати, що з нас двох я маю значно більший простір для зростання. Це не для того, щоб знецінити Даніеля. Він чудовий боєць, і є таким уже довгий час. Але протягом кількох боїв я показав потенціал для змін, зростання та коригувань. Я працював і бився так важко не для того, щоб виграти титул, втратити його та потім розслабитися. Кидайте мене назад. Раніше я починав повільно, але більше цього не роблю. Щонайменше це я вже змінив", – сказав Вордлі.

Зазначимо, що другий бій між боксерами відбудеться 17 жовтня в Лондоні на O2 Arena. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBO, який "Динаміт" здобув у попередньому протистоянні.

Напередодні прогноз на цей поєдинок зробив Дерек Чісора. Британський боксер вважає, що після нього Вордлі завершить кар'єру.