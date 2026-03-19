Провідний аналітик звинуватив Усика в ухиленні від поєдинків проти непереможених боксерів

Аналітик Гарет Девіс висловився про гіпотетичне протистояння Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО), від якого всіляко відмовляється українець.

Про це він розповів в інтерв'ю iFL TV.

Він переконаний, що український чемпіон уникає зустрічі проти "Нового Майка Тайсона", а також проти тимчасового чемпіона за версією WBC Агіта Кабаєла, який закликав Усика приїхати у Німеччину.

"Я думаю, Усик говорить те, у що вірить. Мозес зараз недостатньо сильний, йому бракує досвіду, навіть якщо я вважаю, що це був би неймовірний і дуже розкручений бій. Але, мабуть, він має рацію – Мозес поки не готовий його перемогти. Думаю, Усик, швидше за все, переміг би його, але, боже, це було б видовищно. Тут ветеран-чемпіон говорить про молодого претендента – як є, так є. Усик уже на тому рівні, де отримує величезні гонорари, і він просто бачить для себе певну стратегію завершення кар'єри", – заявив Девіс.

Нещодавно Ітаума зізнався, чи хотів би вийти в один ринг проти Усика, тоді як Олександр пояснив, чому відмовляється від бою проти молодого британця.

Нагадаємо, що 23 травня 2026-го у Гізі (Єгипет) відбудеться зустріч Усика проти Верховена. Сам Мозес вже відреагував на дане протистояння.

Натомість "Новий Майк Тайсон" повернеться у ринг 28 березня цього року у Манчестері, коли проведе перенесений двобій проти Джермейна Франкліна. Цей поєдинок був відтермінований через травму Мозеса.