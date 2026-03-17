Відомий коментатор відреагував на заяву Усика, який відмовляється битись з Ітаумою: Ми бачили такі бої в минулому

Британський коментатор Аде Оладіпо висловився про заяву Олександра Усика (24-0, 15 КО) щодо можливого поєдинку проти Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Про це він розповів у своєму ютуб-каналі.

Він пригадав слова колишнього абсолютного чемпіона світу у гевівейті, який не хоче ламати "Нового Майка Тайсона", тому відмовляється від очної битви.

"Усик сказав, що не хоче ламати Ітауму, адже той молодий, а також, бо він йому подобається. Частина мене розуміє, що тут говорить Усик. Мозес молодий хлопець. Ми бачили такі бої в минулому, коли досвідчений боксер виходив проти молодого і ніби завдав йому шкоди, і той отримував побиття. Просто зараз треба сказати, що Олександр Усик побив би Мозеса", – заявив коментатор.

Оладіпо впевнений, що такі слова Усика точно не сподобались молодому Ітаумі, який, на думку Аде, має можливість застрибнути у чергу з потенційних суперників для Олександра.

"Я не думаю, що Усик поб'ється з Мозесом, але багато може статися за 6-8 місяців й за два бої", – додав Оладіпо.

Раніше авторитетний коментатор прокоментував список бажаних поєдинків Усика, які він хоче провести до закінчення професійної кар'єри.

Нагадаємо, що у плани українського боксера входить двобій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена, який відбудеться 23 травня у Єгипті, та протистояння проти переможця пари Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа. Битва двох британців запланована на 9 травня 2026 року у Манчестері, а на кону стоятиме пояс WBO, яким володіє Фабіо.

Також Усик планує попрощатись із профі-рингом трилогією проти Тайсона Ф'юрі. Цікаво, що у список бажаних поєдинків Олександра не увійшов Деонтей Вайлдер, з яким раніше українець хотів побоксувати.