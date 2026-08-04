Британський тренер радить Джошуа провести ще один бій перед зустріччю з Фʼюрі

Колишній чемпіон світу, а нині тренер Енді Лі оцінив форму Ентоні Джошуа після бою з Крістіаном Пренгою.

Про це він розповів у коментарі The Sun.

Фахівець вважає, що Ей Джею варто провести ще один проміжний поєдинок замість того, щоб одразу виходити на мегафайт із Тайсоном Ф'юрі.

"Якби я був на місці Ей Джея, я б провів ще один проміжний бій. Я знаю, що люди почнуть божеволіти. Я б переніс бій на літо наступного року і взяв би ще один проміжний бій. Він довго не бився, тоді був бій з Джейком Полом, потім аварія, жахлива аварія, потім цей поєдинок з Пренгою. Я б провів ще один проміжний бій. Я б не поспішав", – підсумував Лі.

Нагадаємо, що Джошуа та Ф'юрі вже підписали контракт про бій, який може бути запланований на четвертий квартал 2026 року. За інформацією промоутера Френка Воррена, мегафайт відбудеться в жовтні 2026-го.

Відомий функціонер також назвав потенційного переможця та фаворита протистояння між Ентоні та Тайсоном.

Олександр Усик вже зробив свій прогноз на британську битву.