Богачук назвав переможця бою Берінчик — Наваррете

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Сергій Богачук (24-1, 23 КО) вважає, що Денис Берінчик (18-0, 9 КО) зможе перебоксувати Еммануеля Наваррете (38-1-1, 31 КО).

Про це Богачук розповів у ексклюзивному коментарі Чемпіону.

"Я думаю, що Денис по очках виграє цей бій, але не факт, що йому цю перемогу віддадуть, от у чому може бути проблема. Тому йому потрібно вигравати, бо тут такий бізнес.

Знаєте, професійний бокс – це дуже великий бізнес, і якщо за твоєю спиною не стоять люди, які тебе підстрахують, то дуже важко. Тому, якщо перемагати по очках, то треба дуже впевнено, щоб не було до чого придертися", — сказав Богачук.

Бій між українцем та мексиканцем відбудеться 18 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго. На кону стоятиме пояс чемпіона світу в легкій вазі за версією WBO.

Нагадаємо, Денис у серпні минулого року переміг Ентоні Їгіта (27-4-1, 10 КО). Українець вдало провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів — 117:111, 115:113, 116:112.