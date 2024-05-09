Шелестюк: Берінчику не віддадуть перемогу за очками

Український боксер першої середньої ваги Тарас Шелестюк (19-0-1, 11 КО) вважає, що для перемоги над Еммануелем Наваррете (38-1-1, 31 КО) Денису Берінчику (18-0, 9 КО) потрібен тільки нокаут.

Своїми думками про вакантний бій за титул чемпіона WBO Шелестюк поділився в інтерв’ю «Тайк Майсон».

«Дуже великий шанс для Берінчика. Наваррете буде фаворитом у цьому поєдинку – домашня арена, плюс у Берінчика перший такий великий поєдинок на виїзді.

Наваррете – дуже корявий, дуже тяжкий боєць. Плюс, ми всі знаємо, яке суддівство у Top Rank. Сподіваюся, у мене вийде потрапити на цей поєдинок. Уже розмовляємо з хлопцями, щоб поїхати в Сан-Дієго підтримати Дениса.

Буде дуже тяжкий поєдинок, за очками Денису перемогу не віддадуть. Думаю, йому треба вигравати тільки нокаутом. В іншому разі виграти буде складно», – сказав Шелестюк.

Бій між Берінчиком та Наваррете відбудеться в ніч з 18 на 19 травня. Раніше ми розповідали, де можна подивитися поєдинок.