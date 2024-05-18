Берінчик і Наваррете вклалися у вагу: українець легший за мексиканця

Українець Денис Берінчик (18-0, 9 КО) та мексиканець Емануель Наваррете (38-1-1, 31 КО) провели зважування та фінальну битву поглядів напередодні чемпіонського бою WBO у легкій вазі (61,25 кг).

Українець показав на 100 грамів меншу вагу.

Денис Берінчик — 61,1 кг;

Емануель Наваррете — 61,2 кг.

Will Navarrete continue to ascend? 🏆



🇲🇽 He looks to join the pantheon of Mexican legends tomorrow.#NavarreteBerinchyk | SAT 10:30PM ET | @ESPN pic.twitter.com/DrWIQxSxYx — Top Rank Boxing (@trboxing) May 17, 2024

Поєдинок між українцем та мексиканцем відбудеться у ніч з 18 на 19 травня на Pechanga Arena в американському Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Орієнтовний початок бою — о 4:00 за київським часом.Наш сайт проведе текстовий онлайн-марафон тижня бою, з ексклюзивними новинами.

Нагадаємо, також відбулося зважування Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, які проведуть бій за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.