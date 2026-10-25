Сміт роздільним рішенням захистив титул WBC у Шеффілді

Британець Далтон Сміт (20-0, 14 КО) переміг домініканця Альберто Пуельйо (25-2, 11 КО) розділеним рішенням суддів у головному поєдинку вечора боксу в Шеффілді.

За підсумками 12 раундів двоє суддів віддали перевагу Сміту з рахунком 115:113, тоді як третій виставив оцінку 116:112 на користь Пуельйо. Поєдинок на арені Utilita пройшов у тактичній боротьбі, а боксери нечасто влучали акцентованими ударами.

Завдяки цій перемозі 29-річний боксер уперше захистив титул чемпіона світу за версією WBC у першій напівсередній вазі.

Для 29-річного Сміта це друга перемога цього року та перший захист титулу після ефектного нокауту в п'ятому раунді над Субріелем Матіасом у Брукліні в січні.