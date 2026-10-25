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Черкашин одноголосним рішенням суддів переміг Діаса

Олександр Булава — 25 жовтня 2026, 13:21
Черкашин одноголосним рішенням суддів переміг Діаса
ringpolska.pl

Українсько-польський боксер середньої ваги Федір Черкашин (29-1, 17 КО) здобув перемогу над іспанцем Оскаром Діасом (17-2, 6 КО).

Поєдинок відбувся на арені Nosalowy Dwór у польському Закопане та став головною подією боксерського вечора. За підсумками десяти раундів усі троє суддів віддали перевагу Черкашину з рахунками 100:90, 99:91 та 99:91.

Черкашин з самого початку нав'язав свій темп, перевершуючи суперника швидкістю та активністю. Він влучав швидкими комбінаціями та регулярно знаходив прогалини в обороні іспанця, який часто рятувався клінчем. Попри спроби Діаса перехопити ініціативу в заключних раундах, українець упевнено довів поєдинок до перемоги.

Нагадаємо, у травні Черкашин переміг австралійця Мета Рудана.

Бокс Федір Черкашин

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