Черкашин одноголосним рішенням суддів переміг Діаса

Українсько-польський боксер середньої ваги Федір Черкашин (29-1, 17 КО) здобув перемогу над іспанцем Оскаром Діасом (17-2, 6 КО).

Поєдинок відбувся на арені Nosalowy Dwór у польському Закопане та став головною подією боксерського вечора. За підсумками десяти раундів усі троє суддів віддали перевагу Черкашину з рахунками 100:90, 99:91 та 99:91.

Черкашин з самого початку нав'язав свій темп, перевершуючи суперника швидкістю та активністю. Він влучав швидкими комбінаціями та регулярно знаходив прогалини в обороні іспанця, який часто рятувався клінчем. Попри спроби Діаса перехопити ініціативу в заключних раундах, українець упевнено довів поєдинок до перемоги.

Middleweight Fiodor Czerkaszyn (29-1) 🇵🇱🇺🇦, who is ranked in the top 5 of the WBC and WBO, prevails in the main event by unanimous decision (99-91 twice, 100-90) against Oscar Diaz (17-2) 🇪🇸 in Zakopane, Poland. #KnockoutBoxingNight46 https://t.co/Ego9mUdrRx — Permante (@PermantexG) October 24, 2026

Нагадаємо, у травні Черкашин переміг австралійця Мета Рудана.